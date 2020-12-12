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Rusya hipersonik Tsirkon füzesini test etti! Ses hızının 8 katını geçti

RUSYA Savunma Bakanlığı, Beyaz Deniz'deki Amiral Gorşkov fırkateyninden fırlatılan hipersonik Tsirkon füzesinin 350 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurduğunu belirtti.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Beyaz Deniz’'de bulunan Amiral Gorşkov fırkateyninden test amacıyla fırlatılan hipersonik Tsirkon seyir füzesinin 350 kilometre ötede, Arhangel bölgesindeki Çija poligonunda bulunan kara hedefini başarıyla vurduğu kaydedildi.

Ses hızının 8 katı

Füzenin uçuş hızının 8 Mach’ı aştığı (ses hızının 8 katı) bildirilirken denemenin yapıldığı bölge Rusya Kuzey Filosu gemilerinin katılımıyla kapatıldı.

İlk kez bir kara hedefine fırlatıldı

Amiral Gorşkov fırkateyninin katılımıyla üçüncü kez test edilen Tsirkon ilk kez bir kara hedefine fırlatılmış oldu. Füze daha önce ekim ve kasım aylarında test edilmişti, deniz hedeflerine karşı gerçekleştirilen her iki testin başarılı olduğu kaydedilmişti.

Dünyanın ilk deniz bazlı hipersonik seyir füzesi olan Tsirkon’un hızı 8-9 Mach, menzili de 1000 kilometreyi buluyor.

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