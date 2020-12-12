Eline "iş, aş" yazıp intihar eden vatandaşı hatırlatıldı! Bakan Selçuk: Türkiye’de yoksulluk geride kaldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 Yılı Bütçe Teklifi görüşmelerinde muhalefet, bir eline ‘iş’ diğer eline ‘aş’ yazarak intihar eden vatandaşı gündeme getirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, aşırı yoksulluk ve yoksulluk sorunlarının geride kaldığını iddia etti.

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BirGün'de yer alan habere göre, Samsun’da önceki gün bir eline iş, bir eline de aş yazarak kendisini asan yurttaş hakkındaki soruları yanıtlamayan Selçuk, bunun yerine, “Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Refahı paylaşmayı ve bu süreçteki acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefleyen bir sosyal yardımı önemsiyoruz” açıklaması yaptı.

Bakan Selçuk Sayıştay denetim raporunu yalanladı

Sayıştay’ın denetim raporlarında yer alan usulsüzlük bulgularına da değinen Bakan Selçuk, “Hak etmeyen kişilere engelli aylığı ödendiği” tespitini yalanladı. Bakan Selçuk, Sayıştay’a göre son iki yılda 1 milyar TL’yi geride bırakan usulsüz ödeme tespitinin raporların eşleştirilmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıktığını öne sürdü. Selçuk, “Sağlık Bakanlığı ile sistemleri entegre ediyoruz. 1976 yılından beri ödeniyor engelli aylıkları. Evde bakım da 2006 yılından beri ödenmekte. Raporları eşleştiriyoruz. Yeni başlayan bir sistem” savunmasını yaptı.

'Covid-19 meslek hastalığı sayılsın' talebi

Koronavirüs salgınından etkilenen sağlık emekçilerinin talep ettiği, “Covid-19 meslek hastalığı sayılsın” çağrısı da bütçe görüşmelerinde gündeme geldi. Selçuk, “Burada böyle bir kanuna ihtiyaç yok. Türkiye’de vazife malullüğü diye bir durum var, bütün bir mevzuatımız var” dedi.

"Emine Erdoğan öncülüğü" açıklaması

Kadına yönelik şiddet ve kadın haklarına yönelik müdahaleler de bütçe görüşmelerinin bir diğer konu başlığı oldu. Bakan Selçuk, kadın haklarına yönelik çalışmaları, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ‘öncülüğünde’ hayata geçirdiklerini söyledi. Selçuk, “Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde Mercan Seferberliği başlattık. Mercan Seferberliği, kadınlarımızı sosyoekonomik açıdan da güçlendirmeyi hedefliyor” diye konuştu.

"İşsizlik fonu sadece işçinin değil"

İşçilerin işini kaybetmesi durumundaki tek güvencesi olan İşsizlik Sigortası Fonu da bütçe görüşmelerinde tartışmalara neden oldu. Bakan Selçuk, bu fonun sadece işçilere ait olmadığını ve sadece onlar tarafından kullanılamayacağını söyledi. Selçuk, “Aynı zamanda işverene yönelik ve istihdamı artırmak konusundaki programlar da var. Dolayısıyla yüzde 66’sı doğrudan çalışanlara, yüzde 26’sı istihdamı korumak amacıyla teşviklere, yüzde 8’i de yine istihdam bağlantılı programlara gitmekte” şeklinde konuştu.