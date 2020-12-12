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Bakan Fahrettin Koca vaka sayısı düşüşe geçen 4 büyükşehiri açıkladı uyarıları sıraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, İstanbul, İzmir Kocaeli’de ve Ankara’da vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, "arcak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor." uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik.
Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.

İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de %30, Ankara’da ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul’da %67, İzmir’de %78, Kocaeli ve Ankara’da %72” dedi.

Aziz Sancar ile görüştü

Bakan Koca ayrıca, “Bugün Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştüm. Hocamıza bugün basında da yer alan Bakanlığımızın aşı konusundaki stratejisini destekleyen açıklamalarından dolayı teşekkürlerimi ilettim. Hocamızın cesaretlendirici sözlerine minnettarım” paylaşımını da yaptı.

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