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Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Kamu binalarına yönelik ‘intikam eylemi’ hazırlığındayken yakalanıp, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 3’ü serbest kaldı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in tutuklanmasının ardından eylem hazırlığında oldukları belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel Harekat destekli operasyon 

Kararın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Abdullah Ç., İsa G., İsmail B., Selçuk Ö., Gökhan K., İbrahim K. ve Özcan S., yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kamu binalarını hedef aldılar

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin, ‘intikam eylemi’ planı yaptıkları, hedeflerinde ise valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, adliye ve siyasi parti binaları olduğu ortaya çıktı.

4 şüpheli cezaevine gönderildi 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Ç., İsmail B., Gökhan K. ve Özcan S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İsa G., Selçuk Ö. ile İbrahim K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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