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MHP ile HDP arasında sosyal medyada ‘parti kapatma’ tartışması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" açıklamasıyla beraber tartışmalar da başladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan HDP, "HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız" tepkisine MHP, "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye yanıt verecek son kişi bile olamazsınız" yanıt verdi.

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MHP lideri Bahçeli’nin, “HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır” sözlerine HDP sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz"

HDP’den yapılan açıklamada, “Bahçeli'ye yanıtımızdır: İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP'yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız” denildi.

"Yanıt verecek son kişi bile olamazsınız!"

MHP’nin resmi sosyal medya hesabından ise şu açıklama yapıldı: Yıllardır düşlediğiniz bölünme hayallerinizi suya düşüren… Onca masum, sivil vatandaşımızı şehit ederek elinde bebek kanı bulunan canilerin, korkulu rüyası olan; Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye yanıt verecek son kişi bile olamazsınız!

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