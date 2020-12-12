'Kadınlara taciz' olayı büyüyor! Meclis'te kadın vekillerin tartışması

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde kadın milletvekilleri arasında 'taciz' tartışması yaşandı. Eski HDP’li iki vekil ile ilgili “tecavüz” ve “şiddet” iddiaları ile CHP İstanbul il örgütündeki “taciz” olayı tartışmasında tansiyon yükseldi.

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Yazar Hasan Ali Toptaş hakkında 20'ye yakın kadının ifşası sonrası sosyal medyada 'kadınlara taciz' olayı infiale yol açtı.

Tacize uğrayan kadınların Twitter'da yaptıkları paylaşımlar ve ifşalar tartışamalara yol açarken bu gergin hava Meclis'teki kadın vekillerin konuşmalarına da yansıdı.

Hürriyet'ten Turan Yıldız'ın haberine göre, AK Parti, CHP ve HDP’li kadın vekiller arasındaki konuşmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

"Taciz, tecavüze uğrayan kadınlara sahip çıkarken ses çıkaracaktınız"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Taciz, tecavüz, şiddet kimden gelirse gelsin karşısında duruyoruz. CHP ve HDP gibi dut yemiş bülbüle dönmüyoruz, kafamızı kuma gömmüyoruz. Siz burada değil, taciz, tecavüze uğrayan kadınlara sahip çıkarken ses çıkaracaktınız. CHP’nin kadınlarının hepsine söylüyorum." diye konuştu.

"Sıfır tolerans"

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, şunları kaydetti: CHP’nin içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak, toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz ve bizi sessiz kalmakla suçluyorsunuz. Ben hemen tweet attım, yetmedi kadın milletvekilleriyle bir araya gelip açıklama yaptık, sıfır tolerans diye.

3 gün içinde kulağından tutup sapığı kapının önüne koymuşuz, şu anda da zaten tutuklu.

"Dokunulmazlık kalksın dedik. Öldürün mü diyelim?"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, şöyle konuştu: (Tecavüzle suçlanan eski HDP’li Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması) Komisyonda en radikalini biz savunmuşuz, “kadının beyanı esastır” demişiz, gitsin yargılansın, dokunulmazlık kalksın. Öldürün mü diyelim? Dokunulmazlık kalksın dedik.

"Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili bir şey gelirse..."

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise şu ifadeleri kullandı: Eğer kendi milletvekillerimizle ilgili olarak da böyle bir konuyla alakalı, dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili bir şey gelirse, ben elimi kaldıracağım, oyumu vereceğim.