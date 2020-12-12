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Bazı AK Partililerin torpille Çin aşısı oldu iddiasıyla ilgili Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yorum

Çin aşısının henüz test edilip onaylanmış bir aşı olmadığına dikkat çeken Ahmet Hakan, torpille aşı iddialarının doğru olup olunmadığını bilmediğini belirterek, "Gönüllü kobaylığı seçenlere “torpilli” denmez, cesaretlerinden dolayı “yiğit” denir." dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in aşının 10 gündür el altından AK Partili siyasilere ve yakınlarına uygulandığı iddiası tartışma konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu iddialara Türkiye’de hangi aşı olursa olsun halk sağlığı ve tıbbi cihaz ve ilaç kurumumuz tarafından laboratuvarlarda testleri yapılmadıkça, hiç kimseye yapılmasını biz istemiyoruz ve yapmıyoruz" diye yanıt verdi.

"Torpilli denme yiğit denir"

Tartışmalara gazeteci Ahmet Hakan da katıldı. Yazar, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.
Ama şunu çok iyi biliyorum:
Çin aşısı, henüz test edilip onaylanmış bir aşı değildir.
Konunun uzmanı bilim insanlarına soruyoruz:

“Siz Çin aşısı yaptıracak mısınız?”

Bize şu cevabı veriyorlar:
“Üçüncü faz sonuçları ortaya çıksın... Türkiye’deki uluslararası akredite kurumlarımız incelemelerini tamamlasın... Ve hepsinden olumlu sonuç çıksın... Tabii ki olurum.”

Bu sonuçlar alınmadan...
Aşı yaptırmak demek...
“Gönüllü kobay olmak” demektir.

Son söz:
Gönüllü kobaylığı seçenlere “torpilli” denmez, cesaretlerinden dolayı “yiğit” denir.

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