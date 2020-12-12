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Ekonomist Beste Uyanık'tan bomba dolar tahmini! Tarih verdi 8,60 olacak

Yaptığı ekonomi programları ile tanınan Beste Uyanık, dolar ile ilgili tahminlerini açıkladı. Uyanık, 2021'in il çeyreğinde doların 8,50-8,60 bandına geleceğini öne sürdü.

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ABD ve AB'den gelen yaptırım gelişmeleri dolarda trendi yeniden yukarı yönlü harekete geçirdi. Dolar kuru haftayı 7.84'ten kapattı. Dolardaki 'bir aşağı bir yukarı yönlü grafik' yatırımcısını kafasını karıştırırken, ekonomist Beste Uyanık doların geleceği ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Uyanık, '2021'in il çeyreğinde dolar 8,50-8,60 bandına gelecek' dedi.

Avrupa Birliği liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. BREXIT, salgınla mücadele ve AB- ABD ilişkilerinin görüşüldüğü zirvede bir diğer ana gündem maddesi de ''Doğu Akdeniz'' kriziydi. Fransa ve Yunanistan Türkiye'ye sert yaptırımların uygulanmasını istedi. ANcak Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı yaptırım kararı almadı. Görüşmenin sonunda kabul edilen bildiri metninde stratejik ilişkilere ve diyaloğa dikkat çekildi. Yaptırım konusunun Mart ayında yapılacak olan zirvede ele alınacağı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden de yaptırımbaskısı geliyor. ABD Kongresinin hazırladığı 2021 yılı savunma bütçesinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması öngörülüyor. Üstelik söz konusu tasarı şimdiden Temsilciler Meclisi'nden geçti.

''2021 yılının ilk çeyreğinde dolar 8,50-8,60 olacak''

Ekonomist Beste Uyanık'dan dolar da yaşanan hareketlilikle ilgili yorumda bulundu. Uyanık, dolar kurunda bundan sonra her hangi bir düşüş beklemediğini söyledi. Ekonomist Uyanık, artan yaptırım tehditlerinin dolar üzerinde baskı oluşturacağını vurguladı. Uyanık, 2021 yılının ilk çeyreğinde dolar kurunun 8,50-8,60 banıdana geleceğinin altını çizdi. 

Dolar düşecek mi? 

Uyanık, doları frenlemek için Merkez Bankası'nın 24 Aralık toplantısında faiz artımına gide bileceğini ancak bu adımının da yaptırım baskısı önünde yetersiz kalacağını söyledi. Ekonomist Uyanık, doların 7,50'nin altını görmesi için en az 5 gün 7,40 ve 7,30'larda günü kapatması gerektiğini dile getirdi.

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