Asgari ücrette dikkat çeken BES detayı! Değişiklik milyonlarca çalışanı etkileyecek
Çalışma hayatının çok büyük bir kesimini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısı haftaya yapılacak. Yapılacak görüşmeler sonrası belirlenecek 2021 yılındaki asgari ücret tutarı BES dahil birçok değişikliği beraberinde getirecek... İşte yeni asgari ücretle birlikte gerçekleşecek tüm gelişmelerin ayrıntıları...
Ülkemizde milyonlarca işçinin gözü kulağı önümüzde hafta gerçekleşecek asgari ücret görüşmelerinde. Asgari ücretin çalışma hayatı açısından önemi büyük... Belirlenecek ücret birçok ücreti de yakında etkileyecek. Çalışma hayatında pek çok ücret asgari ücrete maaşına endeksli. Dolayısıyla asgari ücret değişince pek çok konuda rakamlar da değişiklik ortaya çıkıyor.
Prime esas kazanç alt sınırından, işsizlik maaşı alt ve üst sınırına, asgari geçim indiriminden idari para cezalarına kadar pek çok noktada asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Asgari ücret zammının hangi kalemlerde değişikliğe neden olacağını ve 'BES' detayını Milliyet yazarı Cem Kılıç açıkladı. İşte Kılıç'ın asgari ücret zammı öncesi açıklamaları:
Eski adıyla Bağ Kur, yeni adıyla 4/b’liler her ay SGK’ya primlerini kendileri öderler. Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı da gelirinden bağımsız olarak kendisi tarafından belirlenir. Bağ Kur’luların SGK’ya prim ödeyebileceği en alt sınır ise asgari ücrettir. Bu sebeple, asgari ücretin artışı ile birlikte Bağ Kur’luların SGK’ya ödeyeceği prim miktarı da artar.
Asgari ücrete endeksli bir diğer husus işsizlik maaşının üst limitidir. Yani, asgari ücret yalnızca çalışanı değil, işsizi de ilgilendirir. İşsizlik maaşının en yüksek tutarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’idir.