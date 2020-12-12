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İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1.7 milyonu aştı

Eylül ayında istihdamını artıran tek ekonomik faaliyet kolu inşaat oldu.

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İnşaat sektörünün istihdam sayısı hazirandaki kredi kampanyası sonrası stokların azalması ve yeni projelerin başlamasıyla 1 milyon 700 bini aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) iş gücü istatistiklerine göre, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ekonomik faaliyetlere göre istihdam edilenlerin sayısını artıran tek sektör inşaat oldu.

Eylülde, geçen yılın aynı ayına göre çalışan sayısı tarımda 350 bin, sanayide 29 bin, hizmette 520 bin azalırken, inşaatta ise 166 bin artarak 1 milyon 573 binden 1 milyon 736 bine yükseldi.

Bekletilen projeler faaliyete geçince...

Haziranda başlatılan düşük kredi kampanyasıyla stokların tükenmesinin son yıllarda bekletilen projelerin hayata geçirilmesini tetiklediğini belirten sektör temsilcileri, bu sayede istihdamın arttığı görüşünde birleşiyor.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı söz konusu dönemde 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 44,1 olarak gerçekleşti.

"İnşaat sektörü istihdam artışını sırtladı'' 

Sektör yetkilileri son açıklanan eylül rakamlarına göre bir yılda 166 bin ek istihdam söz konusu olduğunu dile getirerek, verilerin inşaat sektörünün istihdamda ne kadar önemli olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

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