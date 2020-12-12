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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İran'a şiir yanıtı kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de katıldığı askeri geçit töreni sırasında okuduğu şiire İran'ın tepki göstermesiyle ilgili "Bu İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de katıldığı askeri geçit töreni sırasında okuduğu bir şiire İran'ın tepki göstermesine yanıt verdi.

Bilindiği üzere Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrılarak şiirle ilgili izahat istenmişti.

Nükleer krizde Erdoğa'ın verdiği desteği hatırlattı

Çelik, yaptığı paylaşımda "Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran’la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı." ifadelerine yer verdi.

"Pusulalarını kaybetmişler"

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de katıldığı askeri geçit töreni sırasında okuduğu bir şiire İran'dan tepki geldi.
Azerbaycan ve İran sınırındaki toprakların yeniden birleşmesini içeren şiir üzerine, İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Büyükelçi Örs'ün çağrıldığını, Türkiye'den "acilen açıklama beklendiğini" duyurdu.
Hatipzade, "Topraklar üzerinde hak iddia edilen, yayılmacı imparatorlukların çağının yıllar önce sona erdiğinin" Büyükelçi Örs'e bildirildiğini söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü, ülkenin toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir müdahaleye izin verilmeyeceğini de ekledi.

Dışişleri Bakanlığı: Mesnetsiz iddialar

Türkiye, İran'ın tepkisine yanıt olarak İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in tweetine, sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılmasına" ve "böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının açılmasına" tepki dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katılmış, burada Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu.

Erdoğan'ın okuduğu şiir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu:

Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu,

“Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin”

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