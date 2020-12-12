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2021'de ekonomi nasıl olacak? Fitch'ten kritik 'Türkiye' değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 2021’deki yüksek büyüme beklentisine ve para politikasında atılan doğru adımlara rağmen faaliyet ortamının zorlu kalmaya devam edeceğini belirtti

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Fitch, ekonomiyi canlandırmak için 2020’nin ikinci yarısında alınan önlemlerin zayıflamasının, pandeminin ekonomiye nihai etkisine ilişkin belirsizliğin sürmesinin ve yüksek faiz ortamının, bankaların varlık kalitesi, büyüme oranı ve kâr marjı üzerinde baskı yaratacağı öngörüsünde bulundu.

"Negatif görünüm"

Kredi derecelendirme kuruluşu, bankalar için yaptığı "negatif görünüm" değerlendirmesinin, kredi profillerine yönelik pandemi kaynaklı riskleri ve iktidarın bankacılık sektörüne yönelik müdahalesini yansıttığını belirtti.

"Merkez Bankası rezervlerinin yetersizliği"

Fitch, Merkez Bankası’nın rezervlerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumlarının sektöre döviz sağlama imkanının sınırlı olmasının da negatif görünüm değerlendirmesinin sebepleri arasında yer aldığını ifade etti.

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