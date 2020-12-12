BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  GÜNCEL
ADV Boyner'den çılgın kelebek indirimleri

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kısıtlama denetimi! Yasağa rağmen uzun araç kuyrukları oluştu

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Abone ol

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci kez uygulandığını hafta sonunda İstanbul’da da denetimler arttırıldı.

Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü’nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi.

Uzun araç kuyruğu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu.

Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, sürücülerin evrak ve izin belgelerini kontrol etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye koronavirüs aşı planı: Günde 450 bin aşı vurulacak... Kritik tarih 25 Aralık Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
2021'de ekonomi nasıl olacak? Fitch'ten kritik 'Türkiye' değerlendirmesi
Kocaeli’de Çin aşısının 3. faz sonuçları geldi
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper FETÖ’ye tepki gösterdi “Allah belalarını versin
Son dakika Libya tezkeresi TBMM'ye resmen sunuldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İran'a şiir yanıtı kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar
'İçki satışına yasak' tartışması! Süleyman Soylu: Kısıtlama getirmekte haklıyız
ÖNCEKİ HABERLER
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolmuştu! 19 yıl sonra cinayet itirafı geldi
İran, muhalif gazeteci Ruhollah Zam'ı idam etti! 2017'deki protestoların yayılmasında rol oynamıştı
Seri katil 'Zodyak'ın şifreli mektubu 51 yıl sonra deşifre edildi
İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1.7 milyonu aştı
Doğalgaz dağıtım şirketleri, giderlerini faturaya yansıttığı için rakamlar ilden ile farklılık gösteriyor
Esra Dermancıoğlu'nun meme yorumuna cevabı olay! Beğeni yağdı
Yorumlar