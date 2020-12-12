Son dakika kiralara düzenleme geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 2. büyük içme suyu projesi olan Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde açıklamalar yaptı... Törende koronavirüs tedbirlerine değinen Erdoğan, kiralara düzenleme yapılacağını söyledi. Erdoğan düzenlemenin detaylarını kabine toplantısı sonrası açıklayacak..

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CumhurbaşkanıErdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yaptığımız Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı'nın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Vaka sayısının istediğimiz rakamlara düşmesinin ardından sınırlamaları tek tek kaldıracağız.

Kabine toplantısından sonra açıklayacak

Milletimizi bu dönemde yalnız bırakmadık. 45 milyar liralık bir kaynağı milletimizin kullanımına sunduk. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.

Barajlarımız yeniden dolana kadar milletimizden suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Tasarruflu bir su yönetimine ihtiyaç var.

Su hayattır ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için imkanlarımızı en verimli şekilde kullanmamız şarttır. Oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağışların yarı yarıya azaldığı şu dönemde su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor.

Barajlarımız yeniden dolana kadar milletimizden suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Tasarruflu bir su yönetimine ihtiyaç var.

İlk 10 hedefi

Çıkış yolunun yatırım, üretim, ihracat, istihdam olduğu inancıyla ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içindeyiz. Ekonomik alanda ülkemizi ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz.

Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içindeyiz.

Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz. Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir. Suyun doğal eğilme temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 metreküp su sağlandı. Belediyemiz içme suyunda yüzde 20 indirim yaparak bu avantajı vatandaşımıza hemen sağlamıştır.

Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım arazisi alanına çeviriyoruz. Tabii Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarımız bunlardan ibaret değildir. Halen proje ve inşaat aşamasında çok sayıda yatırımımız var.