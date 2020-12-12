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Samsun'da evli çift uyuşturucuyla yakalandı

Araçlarından uyuşturucu çıkan çift, madde satışı yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen U.A. ile eşi A.A.'yı takibe aldı.

Gözaltına alındılar

Narkotik polisi karı-kocayı İlkadım ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde araç içerisinde 6,90 gram esrar maddesi ile birlikte yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 1 kilo 27,71 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan iki şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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