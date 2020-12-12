'Altının gramı 495 lira olacak' İslam Memiş o tarihi işaret etti altın için 2 hedef açıkladı

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için 2 hedef açıklayarak 14 aralık pazartesi gününü işaret etti. Memiş'e göre; altın önce 480 lira, kısa bir süre sonra ise 495 lirayı görecek...

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Dün AB ve ABD'de Türkiye'ye yönelik yaptırım gelişmeleri piyasalarda beklenen etkiyi yaptı. Yatırım haberlerinden dolar gibi altın da nasibi aldı. Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Gram altın 472 lirayı görürken haftayı başlangıç seviyesi olan 460 liranın 12 lira üzerine koyarak pik yapmış oldu. Gram altın son iş gününü 465 lira seviyesinde kapattı. Çeyrek altın ise 768 liradan işlem gördü.

Altın fiyatlarındaki bu hafta yaşanan volatiliteler piyasaları karıştırdı. Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar hangi yatırımı yapacağı konusunda kafası karışırken altın uzmanları değerli madenlerdeki çıkışın ilerleyen dönemde süreceğini iddia ediyor.

'Altın önce 480 lira, kısa bir süre sonra ise 495 lira olacak'

Altın uzmanı İslam Memiş 14 aralık pazartesi günü ve sonrası için altın beklentisini 480 lira ve daha sonra 495 lira olacağını açıkladı.

Memiş, yatırım için sabırlı olmak gerektiğini tavsiye ederek şunları söyledi;

"Yatırım, garanti, tarih ve saat kavramı beklemek ile yapılmaz. Net olan “ Almayan her zaman zararda “Net olmayan “ Tarih “ Net olanı tercih etmek yerine, net olmayanın arkasından bakılmamalı. Net olan elinde, net olmayan elinde değil. Elinde olana şeyler için kafa yormak gerek."

İslam Memiş altın alamayanlara gümüş önerisinde bulundu. Memiş, şunları kaydetti;

"Etrafınızda altın çok yükseldi artık alamıyoruz diye döviz satın alan olursa “Gümüş al“ uyarılarında bulunursanız, ona güzellik yapmış olursunuz Gümüş’ün dövizden iki kat fazla kazandırdığını belirtirsiniz “yok” derse uğraşmayın 10 lira olduğunda yanınıza koşarak gelecek zaten"

Kaynak: Milli Gazete