Seri katil 'Zodyak'ın şifreli yazıları 51 yıl sonra çözüldü

Neler yazdığı sonunda çözüldü

Deşifre edilen katilin mesajlarda "Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz" ve "Gaz odasından korkmuyorum çünkü beni daha erken cennete gönderecek. Çünkü artık benim için çalışacak kadar kölem var" dediği anlaşıldı.