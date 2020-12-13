Seri katil 'Zodyak'ın şifreli yazıları 51 yıl sonra çözüldü
ABD’de 1960 ile 1970’li yıllarda Kalifornia eyaletinde seri cinayetler işleyen ve bir türlü yakalanamayan katilin o dönemde gazeteye ‘Zodyak’ imzasıyla gönderdiği şifreli yazıların kodları, 51 yıl sonra deşifre edildi.
San Francisco kenti ve çevresinde 37 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Zodyak katili hakkında bugüne kadar birçok kitap yazıldı ve filmler çekildi. 51 yıl önce basına ‘Zodyak’ imzasıyla gönderdiği mektuplardaki kodların deşifre edildiği açıklandı.
"Öldürmeyi seviyorum çünkü çok eğlenceli"
Katilin gönderdiği ilk şifreli mektup 1960’larda deşifre edilmiş ve mesajda “Öldürmeyi seviyorum çünkü çok eğlenceli” dediği anlaşılmıştı.
Şifre çözücü olarak çalışan David Oranchak, katilin gönderdiği diğer şifreli mektuplar üzerinde uzun yıllar çalıştı ve 340 sembolden oluşan kodları deşifre ettiğini açıkladı.
Neler yazdığı sonunda çözüldü
Deşifre edilen katilin mesajlarda "Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz" ve "Gaz odasından korkmuyorum çünkü beni daha erken cennete gönderecek. Çünkü artık benim için çalışacak kadar kölem var" dediği anlaşıldı.