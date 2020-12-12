Markette küçük kızı taciz etti 'şeytana uydum' dedi sapığın ifadesi ortaya çıktı

ESENLER'de bir iş yerinde zihinsel engelli S.D.'ye (11) cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli A.Ö. (47) "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli A.Ö. savcılık ifadesinde "Söyleyecek bir şeyim yoktur, nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım" dedi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

"Şeytana uydum"

Şüpheli A.Ö. hakimlik sorgusunda ise "Göstermiş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Ben bir anlık şeytana uydum, nasıl yaptım bilmiyorum. Çok pişmanım, serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği de adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına kanaat getirerek şüpheli A.Ö.'nün "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.