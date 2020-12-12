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Göztepe penaltıyla yıkıldı! Çaykur Rizespor son dakikada güldü

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta üç puan teri döktü. Maçı 2-2'ye getiren Göztepe, 90+'larda penaltıyla yıkıldı. Karşılaşma 3-2'lik skorla tamamlandı. Rize iki golü penaltıdan kaydetti.

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Süper Lig’in 12’nci haftasında saat 16:00’da başlayan bir diğer karşılaşma Çaykur Rizespor- Göztepe arasında oldu. Çaykur Didi Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Özür Yankaya yönetti. Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Göztepe, en net pozisyonu 35’te ceza sahasında Soner’le yakaladı. Kaleye yönelen topu, kaleci Gökhan kornere çeldi. Sonrasında gülen taraf Rize oldu. 45+2’de penaltıdan gol geldi. Topun başına geçen Boldrin kaleci İrfan Can’ı avladı. Göztepe’de Mossoro ise sarı kart gören isim oldu. İlk yarı sonucu: 1-0

İkinci yarı:

İkinci yarının başlamasıyla 57’de fark ikiye yükseldi. Konrad Michalak, Göztepe filelerini havalandırdı. (2-0) 66'da ise bu kez Göztepe, Yalçın Kayan ile güldü. (2-1) Bulduğu gol sonrası maça tutunan Göztepe, 81'de skoru eşitledi. Oyuna sonradan giren Stefano Napoleoni takımına beraberliği getirdi. Ancak son dakikada gelen gol Göztepe'yi yıktı. Maç sonucu 3-2

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Rizespor, Trabzonspor’a konuk olacak. Göztepe’yi ise evinde zorlu maç bekliyor. Ligin formda takımı Hatayspor ile oynayacak.

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