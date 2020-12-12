ABD'de hayvanat bahçesinde alarm! Leoparda koronavirüs tespit edildi

ABD'de kar leoparlarında koronavirüs semptomları görülmesi üzerine bir hayvana yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bulaş kaynağının asemptomatik bir bakıcı olduğu iddia edildi.

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ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville Hayvanat Bahçesi'ndeki Neecee, Kimti ve Meru adlı kar leoparları, önlem alınmasına rağmen "kuru öksürük" ve "hırıltı" gibi koronavirüs semptomları gösterdiler.

Yapılan testlerin ardından Neecee isimli kar leoparının test sonucu pozitif çıktı. Diğer iki kar leoparı için yapılan testlerin sonuçları beklenirken, veterinerler, leoparların hastalığı asemptomatik bir bakıcıdan bulaştığını iddia ettiler.

Semptomları hafif ilerliyor

Hayvanat bahçesinin veterinerleri, leoparlardan test için boğaz ve burun sürüntüsü almak yerine testi dışkı örneklerini kullanarak yaptılar. Louisville Hayvanat Bahçesi Müdürü John Wakczak, semptomlarının "çok hafif" olduğunu söyledi ve "Üç kar leoparının da iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

Veterinerler, leoparların hastalığı asemptomatik bir bakıcıdan bulaştığı iddia ettiler. Neecee'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hayvanat bahçesi yönetimi teyakkuza geçti.

Hastalığın diğer hayvanlara da bulaşmasından korkuluyor.

Hayvanda koronavirüs tespiti ilk değil!

Daha önce de Barselona hayvanat bahçesinde dört aslanın da test sonucu pozitif çıkmıştı. Ayrıca New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde dört kaplan ve üç aslan Nisan ayında hastalığa yakalanmıştı.