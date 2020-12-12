Kayserispor-Trabzonspor maç sonucu: 0-0

Anthony Nwakaeme'siz Trabzonspor, hücum hattında bugün başarılı işler çıkaramadı. Kayserispor oyuna ağırlığını koyan taraf oldu. Pozisyonlara girip bireysel hatalarla sonuca ulaşamayan Kayserispor, Trabzonspor'a 1 puan hediye etti.

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Teknik direktörler Abdullah Avcı ile Samet Aybaba ligin 12’nci haftasında kozlarını paylaştı… Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Sivasspor karşısında 1 puan çıkaran Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor’a konuk oldu. Saat 16:00’da başlayan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetti.

Maçtan önemli notlar:

Mücadelenin ilk 15 dakikasında Kayserispor gole çok yaklaştı. Üst üste üç net pozisyonu değerlendiremedi. Maçın ilk kartını Trabzonspor’da Pereria gördü. Pedro Henrique, topu kurtardı ancak kendisi yerde kaldı. Sonrasındaki serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, başarılı müdahalede bulundu.

Her iki takım da orta sahayı çok hızlı geçerken üst üste gelen top kayıpları dikkat çekti. Oyun, taraflar arasında gidip gelirken Trabzonspor köşe vuruşlarıyla ağırlığını koydu.

İlk yarının son dakikalarında Kayserispor’da Sapunaru’nun altıpas çizgisinden yaptığı vuruşu Marlon çizgiden çıkardı. 45 dakikalık dilimde gol pozisyonlarına giren Kayserispor, sonuca gitmeyi beceremedi. (0-0)

İkinci yarıda en net pozisyon yine Kayseri’den… Manuel Fernandes’in harika vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır, tokatlayarak kornere çeldi. Trabzonspor'un gol pozisyonuna giremediği mücadele 0-0'lık sonuçla tamamlandı.