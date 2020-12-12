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İstanbul'daki kuaförde skandal! 'Krem sürme' bahanesiyle erkek çocuğunu taciz etti

İğrenç taciz olayı bu kez İstanbul'da bir erkek kuaföründe yaşandı. Pandemi döneminde saçlarını kestirmek için açık gördüğü bir kuaföre giden 15 yaşındaki erkek çocuk, 'krem sürme' bahanesiyle bir şahıs tarafından tacize maruz kaldı.

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İstanbul'da saçlarını kestirmek için kuaföre giden 15 yaşındaki erkek çocuğu berber tarafından tacize maruz kaldı. Olay geçtiğimiz aylarda Fatih'te meydana geldi. A.T., isimli çocuk pandemi nedeniyle açık bulduğu bir kuaföre girip saçlarını kestirmek istedi. Berber talebini kabul ettiği küçük çocuğa birde cilt bakımı yapmayı önerdi.

Birden öpmeye başladı

Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki berber U.B., küçük çocuğa krem sürme bahanesiyle üzerini çıkartıp tacizde bulunmaya başladı. Kuaför sahibinin kendisine farklı niyette davrandığını anlayan A.T., kendisini öpen U.B.'yi itip koşarak berberden uzaklaşmaya başladı.

"Öpmedim maske yaptım"

Yaşadığı şokun üzerine ailesine kuaförde başından geçenleri anlatan küçük çocuğun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan berber çocuğu taciz etmediğini maske yapmak için krem kullandığını, üzerinin kirlenmemesi için tişörtünü çıkarttırdığını beyan etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda berber U.B., hakkında 'Çocuğunu Cinsel İstismarı' suçundan iddianame düzenledi.

15 yıla kadar hapisle yargılanacak

Hazırlanan iddianamede küçük çocuğun berbere iftira atmasını gerektirecek bir husumet bulunmadığını ve berberin 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği sırada sarılarak öpmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. 15 yıla kadar hapsi istenen sapık Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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