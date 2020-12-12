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Muhittin Böcek sosyal medyadan paylaştı! 'Son nefesime kadar...'

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendi görüntülerini kolajlayarak yaptığı paylaşımına 'Son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim' ifadesini ekledi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Başkan Böcek, sosyal medya hesabından Selda Bağcan’ın 'Denizlerin Dalgasıyım' adlı şarkısını eski videolarını kolajlayarak paylaştı.

"Son nefesime kadar..."

Muhittin Böcek, paylaşımında, "Antalyalılara sözüm var. Son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim. Bizi hiçbir şey yolumuzdan çeviremez. Çünkü biz birlikte güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.

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