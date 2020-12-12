Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı özet ve golleri

Süper Lig'de artık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Kadıköy'de hezimete uğradı. İlk gol, Tisserand'ın yaptığı müdahale nedeniyle penaltıdan gelince Kanarya yıkıldı. Oyundan düşen Erol Bulut'un takımı taraftara kötü bir gece yaşattı. Karşılaşma 3-0'lık skorla Malatya'nın galibiyetiyle son buldu.

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Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 12'nci haftasında 3 puan için kozlarını paylaştı... Erol Bulut ve Hamza Hamzoğlu'nun taktik savaşları verdiği karşılaşma tarihe geçti. Yeni Malatyaspor Kadıköy'de üçledi... Goller 10,21 ve 47'nci dakikada geldi.

Maç sonucu: Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor

90- mücadele Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle son buldu.

66- Fenerbahçe'de Cisse'nin şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.

57' Malatya dördüncü gole yaklaştı. Tetteh'nin şutu Altay köşeden çıkardı.

47- GOOOL! Kadıköy'de tarihi skor... Malatyaspor, skoru Youssouf ile 3-0'a getirdi.

45- İlk yarı Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

40- Mert Hakan'ın harika şutunda kaleci Ertaç, topu başarıyla çıkardı.

36- Fenerbahçe Caner'in ortalarıyla Malatya savunması çözme çabasında. Orta sonrası savunmadan seken topta Gökhan'ın şutu dışarı gitti.

32- Mücadele top çevirme oyunuyla devam ediyor. İki takım da ağırlığını oyuna yansıtıyor.

21- GOOOL! Malatya farkı ikiye yükseltti... Umut Bulut harika kafa vuruşuyla kaleci Altay'ı çaresiz bıraktı.

18- Malatya ikinci gole yaklaştı... Tetteh'nin altıpastan yaptığı kafa vuruşunu kaleci Altay çıkardı.

13- Gökhan Gönül'ün ceza sahasına girip içeri çevirdiği top kalecide kaldı.

10- GOOOL! Tetteh, Tisserand'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Malatya'da Adem büyük penaltıyı gole çevirdi. (0-1)

7- Caner'in ortasında tehlike oluşturan topu Malatya savunması önledi.

4- İlk pozisyon Malatya'dan... Soldan yapılan ortayı kaleci Altay çift yumrukla uzaklaştırdı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Tetteh, Adem, Kubilay, Umut

Fenerbahçe'de Jose Sosa yedek kulübesinde yer alıyor.

İstatistikler şöyleydi:

Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı. Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen Yeni Malatyaspor, deplasmanda üç mağlubiyet yaşadı.

Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 3-1, 3-2 ve 3-2'lik mağlubiyetlerle döndü.