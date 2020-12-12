Gustavo'dan yenilgi sonrası flaş sözler: Aynaya bakmalıyız

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Luis Gustavo, Malatyaspor karşısındaki sürpriz 3-0'lık yenilgiyi 'Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz' diyerek değerlendirdi.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luis Gustavo, Kadıköy'de Malatyaspor'a 3-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Malatyaspor karşısında aldıkları yenilgiden dolayı şok yaşadıklarını ifade eden Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız." dedi.

"Saygı göstermemiz gerekiyor"

Gustavo açıklamalarının devamında, "Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak ettik. Rakibimiz hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler." dedi.