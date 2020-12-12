Hamza Hamzaoğlu Kadıköy galibiyetini konuştu: Net bir skor oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında galibiyet sevinci yaşayan Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maç sonrası konuştu.

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Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, iyi bir oyunla iyi bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Belki tarih sayfalarında ileride baktığımızda bugünü keyifle hatırlayacağız. Ama yolumuza da devam etmemiz gerekiyor. Bu maç asla bizi hedeflerimizden koparmamalı. Güzel bir oyundu, keyifli bir akşam. Net bir skorla iyi bir galibiyet aldık." dedi.

Hamza Hamzaoğlu, "Kolay değil deplasmanda bu oyunu oynamak. Bugün ihtiyacımız olan sonuca ulaşmak için ne gerekiyorsa oyuncularım her şeyi uyguladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Fenerbahçe’ye de başarılar diliyorum. Fenerbahçe’yi şöyle yenersiniz gibi şeyler söylemek hoş değil. Öyle bir şifre vermek haddime değil. Biz rakipleri analiz ederken zaaflarını tespit etmeye çalışıyoruz. Sadece Fenerbahçe üzerinden değil bence bizim takımımızın oyunu üzerinden bu galibiyete bakarsak bu da önemli bir şey. Biz bugün iyi durduk sahada" diye konuştu.