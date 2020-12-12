Erol Bulut'a istifa sözleri! Novak'ın gülüşleri olay
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'ye tepkiler çığ gibi. Sarı-lacivertli taraftar, yenilgi sonrası bileti Erol Bulut'a kesti, Novak'a ateş püskürdü.
Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de tarihi yenilgiye imza attı. Yeni Malatyaspor, iyi oynadığı maçtan 3-0 galip ayrılmasını bildi. Sarı-lacivertli takımın oynadığı oyun taraftara tat vermedi. Sosyal medyada Erol Bulut'a gelen tepkiler dikkat çekti.
Yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşayan Luiz Gustavo, maçla ilgili 'Şampiyon olmak isteyen bir takım değildik' değerlendirmesinde bulundu.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek net pozisyonu Cisse'nin ikinci yarıda çektiği şutun direkten dışarı çıkması oldu.
Sarı lacivertli taraftar, sosyal medyada 'Erol Bulut istifa' sözleri yankılandırırken yapılan değişiklikleri yanlış buldu.