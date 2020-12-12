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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (12 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16.199'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 5 bin 203'ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 809 bin 809 oldu.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 222 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı rekor kırdı
Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı rekor kırdı. Tedavisi tamamlanan 20 bin 191 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 581 bin 565'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 898 bin 517'ye, ağır hasta sayısı ise 5961'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım'' ifadelerini kullandı.

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