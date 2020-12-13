Çevre Bakanı Murat Kurum'dan HDP'ye şehircilik dersi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, HDP'li vekillerin çevrecilik ve şehircilik söylemlerinin içi boş laflardan ibaret olduğunu belirterek adeta ders niteliğinde bir açıklama yaptı.

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Görüşmelere katılarak konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, HDP'li milletvekillerinin konuşmasını ibretle izlediğini kaydederek, "HDP vekili kendince bize çevrecilik, şehircilik dersi veriyor. Biz sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında, dünya mirası Sur’un sokaklarında gördük, Şırnak’ta, Mardin’de yakıp yıktığınız tarihi eserlerde, bu milletin bağımsızlığının simgesi camilerimizin harap hallerinde gördük." dedi.

Gözü yaşlı onbinlerce insan bıraktınız

Eski Sur ile yeni Sur'un fotoğraflarını gösteren Kurum, "Ardınızda, gözü yaşlı onbinlerce insan, binlerce aile bıraktınız. Ardınızda, harabeler içerisinde şehirler bıraktınız. Bize çevreciliği de şehirciliği de öğretemezsiniz." diye konuştu.

Kürt kardeşlerimizin hayatlarını çaldınız

Kırklar Dağ'na ilişkin fotoğrafları da gösteren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz sizin çevreciliğinizi işte en son Kırklar Dağı'nda gördük. Kırklar Dağı'ndaki binalara bak. Türkülere konu olmuş o yemyeşil Kırklar Dağı’nda nasıl bir çevre talanı, nasıl bir doğa katliamı yaptığınızı gördük. Biz bugün Doğu, Güneydoğu’da bıraktığınız enkazı, gerçekleştirdiğiniz talanı gidermeye çalışırken, Doğu’yu, Güneydoğu’yu karış karış ihya ve inşa ederken, bize talandan, katliamdan bahsedemezsiniz. Sizler; bu ülkede sadece çevre ve şehirciliği değil, eli kalem tutacak gençlerimizin istikballerini, annelerimizin hayallerini, Kürt kardeşlerimizin hayatlarını çaldınız, talan ettiniz, katlettiniz."