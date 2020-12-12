Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü; Açıklamalar kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki zafer kutlamalarında okuduğu şiirden rahatsız olan İranlı siyasetçiler, Erdoğan'a yönelik küstah sözlere ve Saddam üzerinden üstü kapalı tehditlere başvurdu.

Şiirin Aras Nehri'nin kuzeyinin daha önce İran'a ait olduğu gerekçesiyle rahatsızlık yaratması üzerine Tahran'daki Türkiye Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

"Kimse Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün okuduğu şiirden rahatsız oldu. Twitter'dan açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi? Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

Saddam üzerinden tehdit ettiler

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti esnasında okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu. Hani sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" derken, Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.

Çavuşoğlu, Zarif'in yüzüne söyledi: Kabul edilemez

Bu tehditlerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini söyledi.