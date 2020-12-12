BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  POLİTİKA
ADV Boyner'den çılgın kelebek indirimleri

Süleyman Soylu'dan TBMM'de HDP'lileri çıldırtan konuşma!

İçişleri Bakanı Soylu, PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlatmaya başladığı sırada HDP milletvekilleri masalara vurup Soylu’nun konuşmasını protesto etmek istedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu’nda HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

HDP’nin Kemal Kurkut hakkındaki iddialarını yanıtlayan Bakan Soylu, Kemal Kurkut’un polislere “Kendimi patlatacağım” dediği gerekçesiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen bir operasyonun detaylarını paylaştı.

Adım adım takip edildi
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan’a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Süleyman Soylu, ardından F-16’larla operasyonun düzenlendiğini söyledi.

HDP’liler masaları yumrukladı
Bakan Soylu’nun teröristlere yönelik düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP’li milletvekilleri ses eylemine başladı.

Elleriyle masaları yumruklayan HDP’liler, Soylu’nun anlattıklarının duyulmaması için her şeyi yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşması sırasında, AK Partili ve HDP’li vekiller arasında gergin anlar yaşandı.

Bakan Soylu PKK’lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlattı, HDP’liler masaları yumrukladı

SON DAKİKA HABERLERİ
Kayserispor-Trabzonspor maç sonucu: 0-0
Mithat Sancar ve 22 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye sevk edildi
'Altının gramı 495 lira olacak' İslam Memiş o tarihi işaret etti altın için 2 hedef açıkladı
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolmuştu! 19 yıl sonra cinayet itirafı geldi
Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın polise bağırdı: Artistliğiniz kime
Son dakika kiralara düzenleme geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe penaltıyla yıkıldı! Çaykur Rizespor son dakikada güldü
Bodrum'da balıkçıların ağına takıldı! SAS komandolarını harekete geçiren ihbar
Meksika'da ‘kafatası kulesinin’ yeni bölümleri ortaya çıkarıldı
Bekçilerin yanında durup maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı
Markette küçük kızı taciz etti 'şeytana uydum' dedi sapığın ifadesi ortaya çıktı
Özel kreşler ne zaman açılır 4 Ocak son tarih mi?
Yorumlar 15 yorum