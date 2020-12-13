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Bursa'da kısıtlamada çalıntı minibüsle hırsızlık! Polis 5 kişiyi kovalamacayla yakaladı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da kısıtlama saatlerinde çalıntı minibüsün içerisindekiler polisi harekete geçti. Elektrik trafosundan hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Ters kelepçe ile yakalanan şahıslar, gazetecilere tehditler savurdu.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye gezen polis ekipleri Yavuzselim Mahallesi’nde bulunan bir elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan şüphelileri fark etti. Polisi gören araç şoförü S.A., arkadaşları C.K., D.A., B.K., ve B.A., olay yerine geldikleri minibüse binerek polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından minibüs, Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Yasemin Park yakınlarında durduruldu. Araçta bulunan 5 şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Minibüsün çalıntı kaydığının olduğunu belirtilirken, araçta yapılan aramalarda demir makası, pense, bıçak ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Ters kelepçe yapılarak ekip aracına götürülen şüphelilerden biri, kendini görüntüleyen basın mensuplarını ise tehdit etti.

Tehdide bak sen!

Şüphelinin ,’’Suçsuz çıkarsam da beni çekecek misiniz, o zaman ne olacak, çıkacak mısınız karşıma’’ sözleri dikkat çekti.

Öte yandan 5 şüpheliye, ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ ve ‘Maske takmamak’ sebebiyle 20 bin 430 lira para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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