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Bakan Süleyman Soylu'dan HDP'ye yaylım ateşi: Sizin haysiyetiniz yok!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki konuşmasında PKK'nın öldürdüğü sivillerin fotoğrafları göstererek, "az buçuk haysiyetiniz olsa siviller için baş sağlığı dilerdiniz" dedi. Bakan Soylu'nun konuşması sırasında paraların PKK'ya değil millete gittiğini söylemesi ve derin bir oh çekmesi de büyük alkış aldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki konuşmasında PKK'nın öldürdüğü sivillerin fotoğrafları göstererek, "bir defa olsun kınamadınız, az buçuk haysiyetiniz olsa siviller için baş sağlığı dilersiniz" dedi.

Soylu'nun bu açıklamaları sonrası HDP'liler sıralara vurarak protesto etti.

"Teröre çalışanlara göz yummuyoruz"
"Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz."

"Teröriste terörist diyoruz"
"Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz."

"Terörle mücadelemiz, emperyalizme de karşıdır"
"Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir. Beni kızdırmayın. PKK terör örgütü köye gitti, erkekleri evden çıkartıp kadınlara tecavüz etti. ALÇAKLAR, Beni konuşturmayın."

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