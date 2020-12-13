Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için seçim yapılacak! Kimler aday oldu?

Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesini belirlemek için 17 Aralık'ta seçim yapılacak. Eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan’ın da aralarında bulunduğu 8 Yargıtay üyesi aday oldu. Ancak adaylardan bazılarının çekileceği ifade ediliyor.

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Yargıtay'da AYM üyeliği için seçim yapılacak. HaberTürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve AYM Üyesi olan Yargıtay kökenli Burhan Üstün 10 Ocak 2021 tarihinde yaş haddinden emekli olacak. Üstün’ün yerine gelecek ismi belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu’nda 17 Aralık’ta seçim yapılacak.

Kimler seçimde yarışacak?

8 aday şu ana kadar resmen aday olduğunu Yargıtay Başkanlığı’na bildirdi. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim; Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından kısa bir süre önce Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan. Fidan halen Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyor.

Fidan’ın yanı sıra eski HSK üyelerinden ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik de öne çıkan adaylar arasında bulunuyor. Yine Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk Üyesi Mikail Özdemir, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy, Yargıtay Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu ve Yargıtay Üyesi Yusuf Kuzu da seçimde yarışacak isimler arasında bulunuyor.

Bazı isimler adaylıktan çekilebilir

Yargı kulislerinde; 17 Aralık’ta yapılacak seçim öncesi bazı isimlerin adaylıktan çekileceği konuşuluyor. En az üç adayın adaylıktan çekilebileceği belirtiliyor.

En fazla oyu alan 3 isim Cumhurbaşkanlığı'na gidecek

Yargıtay üyelerinin oy kullanacağı seçimde, en çok oyu alan 3 aday Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu 3 isimden birini Anayasa Mahkemesi’ne üyesi olarak atayacak. Bu isim 12 yıl süreyle Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görev yapacak.

Son askeri yargı kökenli üye emekli oluyor

Öte yandan, AYM’nin son askeri yargı kökenli üyesi olan Serdar Özgüldür de 22 Aralık’ta yaş haddinden emekli oluyor. Özgüldür’ün yerine ise yeni üye seçimi yapılmayacak. AYM, 2017 Anayasa değişikliği referandumda hüküm altına alındığı gibi 15 üyeli olarak göreve devam edecek.