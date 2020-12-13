İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor! Bilim Kurulu üyeleri anlattı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında ikinci haftayı geride bırakıyoruz. Peki yasaklar ne kadar etkili oluyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nde yüzde 30, Ankara’da ise yüzde 40 düşüş yaşandığını açıkladı. Bilim kurulu üyeleri ise önümüzdeki haftaya dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara’da yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor” açıklamasının ardından, bilim kurulu üyeleri de kısıtlamaların etkisinin bu hafta görüleceğini belirtti.Bilim Kurulu üyeleri ise hafta içi akşamları, hafta sonu ise tam gün uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası salgının seyriyle ilgili gözlemlerini şöyle aktardı:

Önlemler tam olarak sonuç vermedi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: İstanbul ve Ankara’da düşüş var ama önlemler henüz tam olarak netice vermedi. Şu anda hastanelerde bir birikme var, iyileşme süreçleri bir müddet daha devam edecek. Kısıtlamaların neticesi bu hafta görülür.

Büyük vaka sayıları daha çabuk azalacak

Şu anda her gün 30 bin vaka, 6 bin hasta var. Bu hastaların yüzde 5’i ağır hasta. Yoğun bakımdan çıkmak uzun sürebiliyor. Bundan sonraki süreçte büyük vaka sayılarının daha çabuk azalacağını tahmin ediyorum ancak ağır hasta sayısı daha yavaş azalacaktır.

O ilimiz çok kötü durumda

Anadolu’daki sorun da azalır ama o da biraz yavaş olacaktır. Örneğin Hatay çok kötü durumda. Bazı yerlerde de yoğun bakım kapasiteleri doldu. Uygulanan kısıtlamaların neticesini önümüzdeki hafta göreceğimizi düşünüyorum.

Bir miktar etkilenmenin olduğu görülüyor

Bulum Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: İlk etkileri pozitiflik oranında görürüz. Poliklinik başvurularına yansır. Daha sonra hastaneye yatışlarda, yoğun bakımlarda ve en son ölüm oranlarında görürüz. Bakanın açıklaması buna uygun. Bir miktar olumlu etkilenmenin olduğu görülüyor.

Yılbaşına kadar önlemlerin...

Ama yeterli olacak mı, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yılbaşına kadar önlemlerin etkili olacağını düşünüyorum. Genelde artışlar büyükşehirlerde olur, daha sonra Anadolu'ya dalga dalga yayılır. Vakaların azalma sürecinde de böyle olacağını umut ediyorum.

Bazı illerde plato başladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan: Çok katı bir tedbirle kısa sürede bu işten kurtulabilme olasılığı bu kadar büyük bir ülkede çok olası görünmüyor. O yüzden kademeli geçişin etkilerini görmeye başladık. Bazı illerde plato dediğimiz düzleşme, bazılarında da iniş başladı.

Ankara'nın Çankaya'sıyla Mamak'ı aynı değil

İl il açıklama yapıyoruz. Çünkü her ilin koşulları birbirinden farklı. Hatta ilçeler arasında da fark var. Ankara’nın Çankaya’sıyla, Mamak’ı, Altındağ’ı aynı değil. O yüzden ilçe bazında da bu kontrol, filyasyon, vaka takibi, temaslı izlemleri şu anda dünyada da aşıdan bile daha önemli önlemler olarak ortaya çıkıyor.