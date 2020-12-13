Sosyal medyada ifşa listeleri çoğalıyor! Tacizle suçlanan isimler kimler

Yazar Hasan Ali Toptaş’ın tacizine uğradığını iddia eden çok sayıda kadının ardından sosyal medyada ‘ifşa listeleri’ dolaşmaya başladı. Tacizle suçlanan isimler arasında ünlü gazeteci, yazar, mimar, karikatürist ve yönetmenler var.

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Salı günü edebiyatçı Hasan Ali Toptaş ile başlayan Türkiye’nin ‘me too’ hareketi farklı sektörlere yayıldı. Sosyal medyada cinsel tacizle suçlanan ünlü gazeteci, yazar, mimar, karikatürist, yönetmenlerin bulunduğu listeler dolaşıyor. Listedeki bazı isimler kadınların olayları detaylı yer ve zaman verilerek anlatımlarının ardından ifşa ediliyor.

Özellikle birbirini tanımayan çok sayıda kadının ifşa ettiği pek çok erkek öne çıkıyor. Suçlamaların hedefinde olan isimlerden bazıları özür dileyerek kabul ediyor bazıları ise inkâr ederek iddialarda bulunanları iftira atmakla suçluyor.

Şair Nevzat Çelik'ten yanıt

Suçlanan isimlerden biri olan şair Nevzat Çelik, “Elbette canım hiç olmadığı kadar sıkkın! Benim için kaygılanan arkadaşlarım gönlünü ferah tutsun. Nevzat Çelik ağaç kovuğunda kendiliğinden olmadı! Öznesi yüklemine yakışan cümleler kurmam için biraz daha sakinleşmem gerekiyor. Konuşmak üzere” paylaşımı yaptı.

Tepki çeken video

Sosyal medyada dört farklı kadın, yönetmen Biray Dalkıran’ı suçladı. Dalkıran ise bir video yayınlayarak suçlamaları reddetti. Dalkıran’ın ‘flört ettik, ben rahat bir insanım’ gibi savunmalar yaptığı videosundaki üslubu tepki topladı.