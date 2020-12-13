Meral Akşener neden 'seçmenimiz terliğini çıkarıp, bizi eve kadar kovalar' dedi? Aday mı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna net cevap vermedi. Akşener, partisinin Cumhur İttifakı’na katılacağı yönündeki iddialar hakkında ise net konuştu: "Seçmenimiz terliğini çıkarıp, bizi eve kadar kovalar."

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Cumhur İttifakı’na girebileceği yönündeki iddialarla ilgili soruya "Ben seçmenimizi tanıyorum. Hatta şöyle demiştim, Cumhur İttifakı ile el ele tutuşmayı boşverin hafif yumuşasak bile terliğini çıkarıp, bizi eve kadar kovalarlar. Cumhur İttifakı bizim aklımızdan geçmiyor. Asla böyle bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.



HDP’den Bahçeli’ye yanıt: Ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız

'Erdoğan HDP'yi kapatamaz'

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması yönünde yaptığı açıklamalar ile ilgili de, "Erdoğan, HDP’yi kapatmaz çünkü HDP çok iyi bir manivela. Belli grupları dövmek için. Şimdi böyle bir sistemde, sayın Erdoğan HDP’yi buranın içerisinde özneleştirip kapatmayı aklından geçireceğini düşünmüyorum” dedi.

“Türk siyaseti böyle pis bir dil görmedi”

Bahçeli’nin çıkışları hakkında “Türkiye’de ne 80 öncesinde ne de 80 sonrasında böyle pis bir dil hiç olmadı” diyen Akşener, “Biz birbirimiz fikirler üzerinden tanıyan insanlar topluluğu idik. Canını sıkılanın vatan haini diye suçlandığı bir Türkiye haline geldik. Etnik ve mezhep aidiyetleri üzerinden insanlara sövüldüğü bir güne geldik. İster ümmetçi gelenek, ister dindar alanda orada da yoktu bu. Büyük ortağı destekleyen trol tipli insanların yazdıklarına, çizdiklerine bakıyorum gerçekten şoktayım.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı yönündeki soruya ise şu cevabı verdi: “Ben bu soruya çok net cevap veriyorum. Seçimli bir sistemde başbakan seçilmeyi, Cumhurbaşkanı seçilmeyi bu ülkede yaşayan her vatandaş ister. Bu çok onurlu bir görev olduğu için ister. Biz Türkiye’nin geleceğini zora sokacak herhangi bir adımın veya herhangi bir hedefin bir parçası olmayacağız. Ben kendi adıma söylüyorum. O kadar hızlı tüketiliyor ki Türkiye’de her şey. Ben isimler üzerinden de konuşmayı yanlış buluyorum.”