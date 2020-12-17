Pfizer/BioNTech aşısı ABD'de endişelendirdi: Aşı olan sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 1,65 milyonu geçerken ABD'den aşı hakkında gelen haber endişelendirdi. Alaska eyaletinde Pfizer/BioNTech aşısını olan bir sağlık çalışanı, ciddi bir alerjik reaksiyon geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı. Daha önce alerji öyküsü olmadığı belirtilen kadında aşıyı olduktan ilk 10 dakika içinde kızarıklık ve şiddetli nefes darlığı semptomları görüldüğü açıklandı.

Abone ol

The New York Times’ta yer alan habere göre ABD’nin Alaska eyaletinde aynı hastanede çalışan iki sağlık çalışanı Pfizer/BioNTech aşısını olduktan dakikalar sonra çeşitli semptomlar geliştirdi. Bu çalışanlardan birinin geçirdiği reaksiyonun hayati ciddiyete sahip olduğu belirtildi.

Hastanenin acil departman tıbbi direktörü Dr. Lindy Jones, alerji geçmişi bulunmayan orta yaşlı bir kadın çalışanın aşının yapılmasının 10 dakika ardından anafilaktik reaksiyon (Anafilaksi, hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit alerjik reaksiyona deniliyor) geçirdiğini söyledi. Kadının yüzünde ve göğsünde kızarıklık meydana gelirken, nefes darlığı ve yüksek kalp atışından etkilendi.

Semptomları değişiklik gösteriyor durumu stabil

Jones, sağlık çalışanına ilk olarak şiddetli alerjik reaksiyonlar için uygulanan standart bir tedavi olan epinefrin iğnesinin verildiğini söyledi. Ardından kadının semptomlarının azaldığı, ancak sonra yeniden ortaya çıktığı belirtildi. Jones, bu nedenle kadının yoğun bakım ünitesine götürüldüğünü ve iki gece boyunca gözlemlendiğini belirterek, durumunun stabil olduğunu açıkladı.

İkinci aşı adayında görülenler: Gözlerinde şişkinlik boğazda kaşıntı yaptı

Hastaneden yapılan açıklamada, ikinci işçinin ise aşıdan 10 dakika sonra gözlerinde şişkinlik, baş dönmesi ve boğazda kaşıntı geliştiğini söyledi. Acil servise götürüldü ve epinefrin, Pepcid ve Benadryl ile tedavi edildi, ancak hastane reaksiyonun anafilaksi olarak kabul edilmediğini söyledi. İşçi bir saat içinde normale döndü ve serbest bırakıldı.

ABD'deki aşı çalışmalarını etkilemeyecek

Bununla birlikte sağlık yetkilileri, vakaların aşı uygulama planlarını aksatmayacağını ve şeffaflık adına bilgileri paylaştıklarını söyledi. Şimdiye kadar toplam 144 doz uygulayan hastane, her iki çalışanın da deneyimlerinin aşı için sıraya giren diğer kişiler üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını istemediğini söyledi. Alaska'nın baş sağlık görevlisi Dr. Anne Zink, "Aşı programımızı, dozajımızı veya rejimimizi değiştirme planımız yok" dedi.

Diğer taraftan, 44 bin katılımcının yer aldığı bir klinik araştırmada Pfizer/BioNtech aşısının güvenliği olduğu ve yaklaşık yüzde 95 etkili olduğu gösterilse de, Alaska vakalarının olası yan etkilerle ilgili endişeleri muhtemelen artıracağı düşünülüyor. Uzmanlar, aşıyı olanların olumsuz reaksiyonlar açısından dikkatli bir şekilde izlenmesi için aşı şirketlerinden için daha sıkı veriler talep edebileceğini söyledi.

Aşının uygulandığı yerde yeterli oksijen ve epinefrin kaynağı olmalı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer/BioNtech aşısına acil kullanım onayı vermesini öneren bilim insanlarından biri olan Doktor Paul A. Offit, aşının yen etkilerine karşı hali hazırda uygun önlemlerin alındığını söyledi. Offit, örneğin aşı olduktan sonra 15 dakika boyunc beklenilmesi kuralının kadının hızlı bir şekilde tedavi edilmesini sağlamaya yardımcı olduğunu aktardı. Offit, “Bunun aşı dağıtımına ara vermemiz gerektiği anlamına geldiğini sanmıyorum. Ancak araştırmacılar aşının hangi bileşeninin bu reaksiyona neden olduğunu bulmalı” ifadelerini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) Dr. Jay Butler, ise aşının, anafilaktik reaksiyonları yönetmek için yeterli oksijen ve epinefrin kaynaklarının olduğu kuruluşlarda uygulanmasını tavsiye etti.

İngiltere'de de benzer vakalar görülmüştü

ABD'li sağlık çalışanının aşıya verdiği reaksiyonunun, ayrıca geçen hafta İngiltere'de iki sağlık çalışanında aşıdan sonra görülen reaksiyonlara benzediği ifade edildi. Aşının yaygın kullanımına onay verilen İngiltere'de geçen hafta benzer 2 vaka görülmüştü.

İngiltere İlaç ve Tıp Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ilaç ve gıdalara karşı aşırı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin aşıyı vurulmaması gerektiğini belirtmişti.