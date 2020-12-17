Yozgat'ta 1 buçuk yıldır yaşadığı otel odasında cansız halde bulundu
YOZGAT'ta 57 yaşındaki emekli Özkan Pekdemir 1 buçuk yıldır kaldığı otel odasında ölü bulundu. Ölüm nedenini otopsi ortaya çıkaracak.Abone ol
Olay, sabah saatlerinde Aşağınohutlu Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Otel görevlileri, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Özkan Pekdemir'in odasına girdi. Pekdemir'in hareketsiz şekilde yattığını gören görevliler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, Pekdemir'in öldüğü tespit edildi. Pekdemir'in cesedi, savcının yaptığı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.