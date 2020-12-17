BIST 1.399
DOLAR 7,75
EURO 9,49
ALTIN 467,48
HABER /  YEREL

Balıkesir'de pandemide kokorece talep patladı! İthal bağırsak darbesi

İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de son yılların gözde yiyeceklerinden birisi olan kokorecin başkenti Balıkesir'de üreticiler sektöre vurulan ithal bağırsak darbesinden şikayetçi.

Abone ol

Kokorecin başkenti Balıkesir'de üreticiler ithal bağırsağın sektörde fiyat artışına neden olduğunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanına Balıkesir kuzusundan elde ettiği kokoreci gönderen Aslanboğa Kokoreç işletmesinin sahibi Şef Erdal Aslanboğa, pandemi döneminde kokorece vatandaşın ilgisinin arttığını söyledi.

Aslanboğa, "Pandemi döneminde vatandaşın ilgisi kokorece yoğun oldu. Geçen seneye ve işletmelerin kapanmadığı önceki döneme göre satışlar daha fazla. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için insanlar sakatata ve kokorece daha fazla yöneldi. Doğal bir yiyecek ve vitamin deposu olduğu için de tercih ediliyor" dedi.


Yasal olarak standart yok
Balıkesir'de yalnızca 2 firmanın yerli üretim yaptığını söyleyen Erdal Aslanboğa, yurt dışından gelen bağırsakların yerli ürünlerle karıştırılarak yapılan kokoreçlerin vatandaşa ulaştırıldığını söyledi. Aslanboğa, "İç piyasada kokoreçe talep çok. Bu nedenle yurt dışından ithal bağırsak getirtiliyor. ithal bağırsak kokoreçin lezzetini yok ediyor. Çünkü bağırsak bakteri üretir. Bunun günlük işlenmesi gerekir. Ayrıca ithal bağırsağı sektöre sokarak fiyatları da arttırıyorlar. Türkiye'de kokoreç için en iyi ürün Balıkesir'de kuzudan elde ediliyor. Artık neredeyse her firma Balıkesir adını kullanıyor. Bağırsağın mutlaka bakanlık onaylı tesislerde ve üretim noktalarında temin etmek gerekiyor. Kokoreçte şu an bir standart olmadığı için ithal bağırsak, dana bağırsağı kullanılıyor. Et gibi sucuk gibi değil. Sucukta kanatlı eti yada farklı şeyler kullanılmaz. Böyle bir standart yok kokoreçte. Buna kanuni bir engel yok çünkü standart yok. Yasada bir açıklık var. Piyasada şu an yüzde 60-70 oranında ithal kokoreç var" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hakkari'de yılanlar evi istila etti aile kabusu yaşadı! İlk kez... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi bitti! İrfan Fidan ilk üçe girdi
Görüntüler infial yaratmıştı! Esenler'de marketteki çocuğa istismarda bulunan kişiye dava açıldı
Macron pozitif çıktı! Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışırken koronavirüse yakalandı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıklayıp yeni logosunu tanıttı
Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalıştı! O damada tahliye
17 Kasım altın fiyatları! Gram altın 468 lira seviyelerinde
ÖNCEKİ HABERLER
Yozgat'ta 1 buçuk yıldır yaşadığı otel odasında cansız halde bulundu
3 aylar nedir başlangıcı ne zaman 2021 3 aylar önemi
İnternette öldüren satış! İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Antalya Adliyesi'nde 'şüpheli motosiklet' alarmı
3 aylar ne zaman giriyor 2021 Diyanet 3 aylar takvimi
Yerli Malı şiirleri kısa 1 kıtalık-2 kıtalık yerli malı sözleri
Yorumlar