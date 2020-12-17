Yılbaşında sokağa çıkma yasağı genelgesi Resmi Gazete

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişmenin ardından birçok vatandaş yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor araştırması yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan Yılbaşında sokağa çıkma yasağı genelgesine göre yasak 31 Aralık 21.00'de başlayacak Ocak 2021 sabah 05.002te sona erecek.

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Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni tedbirler bir bir hayata geçirildi. Birçok vatandaş yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını merak ederken beklenen açıklama kabine toplantısı sonrasında Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşında 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı olacağını söyledi. Yılbaşı yasağı 31 Aralık perşembe saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Birçok vatandaş ise 31 Aralık yarım gün mü, öğleden sonra mesai var mı araştırması yapıyor. 31 Aralık perşembe günü mesai tam gün olacak, öğleden sonra tatil olmayacak.

Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid-19 Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Genelgeye göre;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.

Nereler açık olacak: 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.