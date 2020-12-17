BIST 1.399
DOLAR 7,75
EURO 9,49
ALTIN 467,48
HABER /  YEREL

Ankara'da misilleme cinayeti 'Dalin' vuruldu! Her yerde aranıyorlar

İhlas Haber Ajansı

ANKARA’da aralarında uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, dün gece Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan iki grup Çamlıtepe Caddesi üzerinde kavga etmeye başladı. Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda Ü.L. ve arkadaşları, karşı gruptan “Dalin” lakaplı İsmail Altun ve yanındaki yabancı uyruklu Abdulhai Alkuda’ya silahla ateş etti.

İsmail Altun ve Abdulhai Alkuda ağır yaralanırken, Ü.L. ile arkadaşları olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Abdulhai Alkuda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Altun da hayatını kaybetti.


Terk edilmiş halde bulundu
Hayatını kaybeden Abdulhai Alkuda ve İsmail Altun’un 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı olaya karıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, gündüz saatlerinde 837. Sokak'ta terk edilmiş bir otomobil buldu. Olaya karışanların kullandığı değerlendirilen otomobilde kurşun delikleri ve kan izleri olduğu görüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyada bir ilki yaptı! Kastamonu'da torunu yesin diye üretti paraya para demiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi bitti! İrfan Fidan ilk üçe girdi
Görüntüler infial yaratmıştı! Esenler'de marketteki çocuğa istismarda bulunan kişiye dava açıldı
Macron pozitif çıktı! Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışırken koronavirüse yakalandı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıklayıp yeni logosunu tanıttı
Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalıştı! O damada tahliye
17 Kasım altın fiyatları! Gram altın 468 lira seviyelerinde
ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay’dan müdürleri üzen haber: Fazla mesai ücreti ödenmeyecek
Trabzon'da dün hamsinin kilosu 15 TL'yi! Bugün fiyatı fırladı
Pfizer/BioNTech aşısı ABD'de endişelendirdi: Aşı olan sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı
Gergerlioğlu'ndan çıplak arama iddialarına tepki: İnsanların iç çamaşırlarını çıkarıyorlar
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı genelgesi Resmi Gazete
Tablet başvurusu yapma Pendik Belediyesi tablet başvuru formu-2020
Yorumlar 1 yorum