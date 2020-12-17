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Kütahya'da 5 dakika arayla bir olan kader! Koronavirüs hastası çift hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA'da koronavirüs tedavisi gören Zehra Erdoğan (57) ve Murat Erdoğan (62) çifti 5 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti.

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Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KSBÜ) Koronavirüs tedavisi gören eşlerden Zehra Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan 5 dakika sonra da eşi Murat Erdoğan’ın vefatı; ailesini, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, teyzesi olan Zehra Erdoğan ve eşi Murat Erdoğan’ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.
Erdoğan çifti Kütahya'da toprağa verildi.

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