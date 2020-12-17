Doğu Perinçek de 'HDP'nin kapatılması' tartışmasına katıldı! Bahçeli'ye destek verdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son günlerde artan 'HDP'nin kapatılması' tartışmasına katıldı. Perinçek, "Sayın Bahçeli'nin çağrısını çok olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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MHP Lideri Bahçeli, 'HDP'nin kapatılması' çağrısı yapmış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ise "Parti kapatmak çözüm değil" demişti.

Bu kez de Bahçeli, "Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir?" sözlerini sarfetmişti.

"Umuyoruz bütün partiler başvuru yapar"

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de tartışmaya ilişkin görüşüşünü bildirdi.

Perinçek, şunları söyledi: Sayın Bahçeli'nin çağrısını çok olumlu karşılıyoruz. MHP'nin Siyasi Partiler Kanununun 100. maddesine göre HDP'nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığına resmi başvuruda bulunma hakkı vardır. Umuyoruz bütün partiler başvuru yapar.