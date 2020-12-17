BIST 1.399
DOLAR 7,72
EURO 9,47
ALTIN 468,88
HABER /  YEREL
ADV Ebebek'ten yükselen indirim

Gaziantep'te bunu yapan insan olamaz! Nesli tükenmek üzereydi bu halde bulundu

İhlas Haber Ajansı

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili Anadolu sırtlanı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Abone ol

Doğada nesli tükenmesi tehlikesi altında bulunan ve en nadir görülen hayvan ırklarından biri olan çizgili Anadolu sırtlanı, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsal Karadağ Mahallesi yakınlarında tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Yol kenarında bulunan çizgili Anadolu sırtlanını gören vatandaşların durumu yetkililere ihbar etmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri intikal etti. Ekipler, sırtlanın karın bölgesinden tüfekle vurulmuş olduğunu tespit etti.

İnceleme devam ediyor
Yaşanan olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, herhangi bir ize ya da görgü tanığına rastlanamadığını ve konu ile ilgili incelemenin devam ettiğini vurguladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyada bir ilki yaptı! Kastamonu'da torunu yesin diye üretti paraya para demiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek de 'HDP'nin kapatılması' tartışmasına katıldı! Bahçeli'ye destek verdi
Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi bitti! İrfan Fidan ilk üçe girdi
Görüntüler infial yaratmıştı! Esenler'de marketteki çocuğa istismarda bulunan kişiye dava açıldı
Macron pozitif çıktı! Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışırken koronavirüse yakalandı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıklayıp yeni logosunu tanıttı
Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalıştı! O damada tahliye
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ firarisi eski komiser İzmir'de gizlendiği evde yakalandı
YÖK, Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderdi! Aşılama programında öncelik talep etti
Merkel'den Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e övgü dolu sözler! Bakın ne dedi
Beşiktaş ve Galatasaray Salih Uçan için kapışıyor
Sahil güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları tam liste
Ramazan ne zaman 2021 oruç hangi aya denk geliyor?
Yorumlar 2 yorum