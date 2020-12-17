Beşiktaş ve Galatasaray Salih Uçan için kapışıyor

Beşiktaş ve Galatasaray arasında Salih Uçan rekabeti yaşanıyor. İki büyük kulüp, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı.

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Süper Lig’de sezon devam ederken, kulüpler transfer çalışmalarına da hız verdi. Aytemiz Alanyaspor ile gösterdiği performans ile dikkat çeken Salih Uçan, Galatasaray ve Beşiktaş’ın radarına girdi.

Devre arası transfer döneminde Salih için resmi temaslara başlamaya hazırlanan Beşiktaş ve Galatasaray, Alanyaspor ile masaya oturacak.

Akdeniz ekibi ile bonservis konusunda anlaşma sağlayan kulüp Salih’i kadrosuna katacak.

26 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor’da kalması halinde gözler sezon sonuna çevrilecek. Yeni sezon öncesi serbest kalacak Salih, anlaşma sağlayacağı takımın formasını giyecek.