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Ömer Çelik'ten 'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen Prof. Sofuoğlu'na sert tepki

"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" sözleriyle infial yaratan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz." açıklaması yaptı.

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Akit TV'deki programda "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" diyen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, her  kesimden sert tepki gördü.

Prof. Sofuoğlu hakkında, üniversite yönetimi de soruşturma başlatırken AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından sert yanıt verdi.

"Çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye’nin geleceği tüm gençlerimize emanettir.

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