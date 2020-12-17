Türkiye'deki sığınmacılara AB'den 780 milyon euroluk destek

AB Türkiye Delagasyonu, sığınmacılar için 2016 yılında taahhüt ettiği 6 milyar euroluk fonun son kısmını sözleşmeye bağladı. Bu kapsamda AB, Türkiye'deki sığınmacılar için 780 milyon euroluk destek verecek.

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AB Türkiye Delagasyonu tarafından, "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı" (FRIT) kapsamında mart 2016'da taahhüt edilen 6 milyar euroluk paketin 780 milyon euroluk son kısmının da sözleşmeye bağlanma sürecinin tamamlanması dolayısıyla delegasyon binasında basın toplantısı düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında 245 milyon euroluk fona sahip Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı Programı'nın (T-SUY) başlatılacağını bildirdi.

Hibe desteği olarak verilecek

Toplantıya çevrim içi ortamda katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Mali Yardım Programı kapsamında mültecilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik 245 milyon artı 20 milyon euroluk fonun doğrudan hibe desteği şeklinde verileceğini ifade etti.

Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesinin arzu edildiği dönemde bu önemli anlaşmanın ilişkilerin geleceği için de anlamlı bir adım olacağını vurgulayan Ertem, "Türkiye'nin coğrafi konumu, birçok göçmen ve yabancı için bizi transit veya ev sahibi ülke konumuna getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Yaşam mücadelesi veren bu insanları karşılayıp, insani şartlarda ağırlamayı sürdürmek adına bu fonların devamlılığı küresel yük paylaşımı bağlamında gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ev sahipliği yapılan koruma altındaki kişilerin eğitim ve sağlık dahil temel hak ve hizmetlere erişimini sağlamaya yönelik çabaların devam ettiğinin altını çizen Ertem, bu çerçevede Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Programı'nın (SUY) tarihteki en büyük insani yardım programı olduğunu anlattı.

Mültecilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için kullanılacak.

SUY Programı ile Avrupa Birliği finansmanı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türk Kızılay ve Türk devlet kurumları arasındaki ortaklıkla Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 1,8 milyondan fazla yabancıya her ay insani yardım sağlandığı bilgisini paylaşan Bakan Yardımcısı Ertem, şunları kaydetti:

"Yerinden edilen bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması bu fonların desteği ve ortakların üstün gayretleri ile sağlanmaktadır. Halihazırda uygulanan SUY Programı'nın tamamlayıcısı 245 milyon euroluk bu fon, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türk Kızılay ortaklığında en savunmasız mültecilerin yaşam standartlarının temel ihtiyaç desteğiyle iyileştirilmesi projesi olarak uygulanacaktır.

Bu projeyi kısaca T-SUY olarak adlandırıyoruz. T-SUY, Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı anlamına gelmektedir. T-SUY derken projemizin Sosyal Uyum Yardımı'nın desteği ve tamamlayıcısı olduğunu vurgulamak istiyoruz. Nitekim bu projeyi de SUY projemizde olduğu gibi Kızılay Kart platformunda uygulayacağız ve SUY'da olduğu gibi insani yardım anlayışını devam ettireceğiz."

Ertem, T-SUY projesinde de Türk Kızılayın yine en önemli ortakları olacağını vurguladı.

Türk vatandaşları ve koruma altındakiler için 20 milyon euroluk destek

Bakan Yardımcısı Ertem, "20 milyon euroluk diğer fon ise en kırılgan gruptaki Türk vatandaşlarıyla geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki kişilerin sosyal hizmetlere erişiminin artırılması projesinde kullanılacak." bilgisini paylaştı.

Ertem, fon ile ilgili AB Türkiye Delegasyonu ile sürdürülen titiz ve yoğun çalışmayı tamamlayarak bugün imza aşamasına geldiklerini bildirdi.

"Ulusal aşı takvimimiz koruma altındaki misafirlerimize de uygulandı"

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın ise konuşmasında geçici koruma altındaki Suriyeli kişiler için sağlık alanında sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi. Aydın, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin Türkiye'de koruma altındaki misafirler için de uygulandığına işaret ederek, sadece Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşlarından değil medikal olarak ihtiyaç duyulması halinde özel sağlık kuruluşları ve üniversitelerden de sağlık hizmeti alınabildiğini söyledi.

Bugüne kadar sağlık hizmeti kapsamında 77 milyon 34 bin 771 ayaktan muayene hizmeti verildiğini, 2 milyon 663 bin 927 kişinin yatarak tedavi aldığını, 2 milyon 250 bin 511 ameliyat gerçekleştirildiğini, 615 bin 713 doğumun sağlık kuruluşlarında meydana geldiğini ve yılda koruma altındaki 130 bin kişiye 112 Acil ekiplerince müdahale edildiğini bildiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulusal aşı takvimimiz aynen koruma altındaki misafirlerimize de uygulanmış ve çocukları aşılanmıştır. Bu hizmetler aslında büyük oranda Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yürütülmektedir ancak dost devletlerin ve uluslararası kuruluşların destekleri de buna katkı sağlamaktadır. Bu katkıların en önemlisi AB tarafından 2016'da hayata geçirilen Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamındaki desteklerdir."

FRİT 1 kapsamında yapılan çalışmalara değinen Aydın, 300 milyon euroluk göz sağlığı alanında en önde gelen projelerden olan SIHHAT Projesi ile 29 ilde açılan 175 Göçmen Sağlığı Merkezinin faaliyetlerinin desteklendiğini, çoğunluğu Suriyeli olan 3 bin 416 personel istihdamının sağlandığını, 115 kamu hastanesi için alınan 4 bin 510 tıbbi cihazın kullanıma sunulduğunu belirtti.

Aydın, ayrıca proje ile yaklaşık 7,3 milyon doz aşı alınarak mültecilere uygulandığını kaydetti.

Türkiye'nin kızamıkçığı ortadan kaldıran ülke ilan edilmesi

Dünya Sağlık Örgütünün dün itibarıyla Türkiye'yi kızamıkçığı eradike eden (ortadan kaldıran) ülke olarak ilan ettiğini de anımsatan Aydın, "Bir yandan bu kadar göç alan bir ülkenin aşıyla önlenebilir bir hastalığı eradike etmesi de aşılamada ne denli titiz olduğumuzun, ne denli başarılı bir hizmet verdiğimizin göstergesidir." dedi.

Aydın, mülteciler için yapılan çalışmalar kapsamında ayrıca anne ve bebek sağlığı öncelenerek 2,6 milyon kutu D vitamini, 2,4 milyon kutu da demir preparatının dağıtıldığını, 400 bin kanser tarama faaliyetinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

210 milyon euroluk sıhhat 2 projesi

Bakan Yardımcısı Aydın, Cumhurbaşkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen imza töreniyle AB Türkiye Delegasyonu destekli FRİT 2 kapsamında hazırlanan SIHHAT 2 ve yatırım projelerini de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Aydın, sağlık yardımları kapsamında 210 milyon euro bütçeyle SIHHAT 2 projesiyle sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması, sağlık sorunlarına kanıta dayalı çözümler üretilmesi ve çok sektörlü danışmanlık hizmetlerinin temin edilmesinin de amaçlandığını dile getirdi.

Aydın, projenin yatırım kaleminde 90 milyon euro tutarındaki sağlık yatırımları bileşeni ile göçmen sağlığı alanındaki hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını aktardı.

Toplantıda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Makamı FRIT Ofisi Baş Koordinatörü Halil Afşarata da birer konuşma yaptı.