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Hindistan'da kocası para karşılığı gönderdi! Genç kadına toplu tecavüz dehşeti

HİNDİSTAN'ın Bihar eyaletinde 30 yaşındaki bir kadın, kumarbaz eşinin arkadaşları tarafından tecavüze uğradı. Kumar bağımlısı adamın para karşılığında karısını arkadaşlarına gönderdiği ortaya çıktı.

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Alkol ve kumar bağımlısı olduğu belirtilen 36 yaşındaki adam arkadaşlarıyla oynadığı kumarı kaybetti. Maddi durumu iyi olmayan adam, arkadaşlarına para karşılığında eşini yolladı.

Kocası tarafından para karşılığında birçok kez adamın arkadaşlarına yollanan kadın sonunda isyan etti ve tecavüze karşı koydu.

Cani koca tutuklandı

Bunun üzerine adam, önce karısını dövdü daha sonra yüzüne asit fırlattı. Kadının şikayeti üzerine kumarbaz koca tutuklandı.

Hindistan Indepedent gazetesine konuşan polis yetkilisi Rajesh Kumar Jha, çiftin 10 yıllık evli olduğunu, kocanın arkadaşları ile oynadığı kumar sonrası eşini para yerine arkadaşlarına yolladığını söyledi.

Ayrıca kadın, daha önce kocasının arkadaşlarının toplu tecavüzüne de uğradığını söyledi.

Emniyet yetkilisi Rajesh, olaydan sonra tutuklanan koca ve tecavüzcülerin isimlerinin kadının kimliğini korumak için açıklanmadığını söyledi.

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