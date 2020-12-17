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Küçükçekmece'de iki aile arasında silahlı bıçaklı kavga! 3 yaralı var

KÜÇÜKÇEKMECE'de aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile arasında silahlı bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi silahla 2 kişi de bıçakla yaralandı.

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Küçükçekmece'de iddiaya göre aralarında husumet bulunan 2 aile arasında önce tartışma ardından da silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kavgada 1 kişi silahla yaralanırken, 2 kişi de bıçakla yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri de çağırıldı. Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştığı öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri inceleme yaparken yerlerde çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü. 

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